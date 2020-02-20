خاص.. الكشف عن السلطة الديكتاتورية لقيادات الإخوان في تعز 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 فبراير 2020

الخليج 365 - علي كامل

كشفت مصادر مطلعة في محافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم، عن السلطة الدكتاتورية للإخوان.

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وقالت مصادر "الخليج 365"، إن أحد الخبراء الدوليين في فريق لجنة الخبراء في مجلس الأمن قال"زرت تعز وأبسط مثال على فساد السلطة التي تحكم المدينة أن شوارع تعز التي مررت بها غير صالحة للاستخدام".

وذكر، أن "السلطة التي لم تستطع ترميم شارع لاتستحق الاحترام لأنها سلطة فاسدة ايضاً شاهدت العناصر العسكرية تلبس جميعها ملابس مقززة ولم نشاهد الزي العسكري إلا من القلة القليلة وهذا يؤكد أن الذي في تعز مليشيات تسمي نفسها كذبا ( بالجيش والشرطة )، في إشارة للإخوان.

وتابع "حدثتني أغلب القيادات في مدينة تعز بحديث جانبي وبطريقة سرية تنم عن الخوف حول السلطة الديكتاتورية لشخص اسمه سالم لايمتلك منصب تنفيذي وإنما صفته استشارية ورغم ذلك يتحكم بقيادات عسكرية وسياسية ويرهبهم بواسطة مليشياته المسلحة من أجل تنفيذ مصالح حزبه فقط".

وبين أن هذا الشخص الإخواني مكانه المناسب هو السجن والمحاكمة بتهمة جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.