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عدن - ياسمين التهامي - ورد الأن : بومبيو يفاجئ العالم ويتحدث عن سبب تمسكه مع السعودية ضد إيران (تفاصيل )



قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، يوم الأربعاء، إنه سعيد بزيارته للسعودية لمناقشة التزام الحكومة الأمريكية القوي بأمن المملكة.

وأضاف بومبيو، في تغريدة له على موقع "تويتر"، "هناك حاجة مستمرة للوقوف مع السعودية في مواجهة سلوك إيران الخبيث في المنطقة".

جديد اب برس :

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كان وزير الخارجية الأمريكي وصل إلى السعودية، أمس الأربعاء، لإجراء محادثات بخصوص قضايا الأمن الإقليمي، لا سيما ما يتعلق بإيران، وذلك بعدما اقتربت المنطقة المنتجة للنفط من حافة الحرب، بعدما قتلت الولايات المتحدة القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني الشهر الماضي، وفقا لرويترز.