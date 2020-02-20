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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والصواريخ المتطورة في المهرة (صور)

ضبطت قوات التحالف العربي كمية كبيرة من الأسلحة المتنوعة وصواريخ متطورة في محافظة المهرة شرق اليمن كانت في طريقها للمتمردين.

جديد اب برس :

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ونشر الحساب الرسمي لقناة الإخبارية السعودية على تويتر تغريدة مرفقة بصور الأسلحة المضبوطة مساء امس الثلاثاء.

ويظهر في الصور المنشورة اسلحة وصواريخ وقذائف متطورة وقالت مصادر مطلعة ان اسم زعيم المتمردين في المحافظة المدعو علي سالم الحريزي مدون عليها ويقود تمرد على الشرعية وقوات التحالف الداعمة للشرعية بدعم من قطر.

وكانت القوات اليمنية مسنودة بقوات التحالف قد تسلمت منفذ شحن الحدودي الذي يتم منه تهريب الاسلحة الايرانية والقطرية لجماعة الحوثيين عن طريق المهرب المدعو الحريزي.. وهو السبب الذي جعله يقود حملة تمرد وتحريض على قوات التحالف وهاجم امس الأول القوات السعودية اثناء توجهها الى منفذ شحن لانه سيفقد اهم منافذ التهريب التي يستخدمها الحريزي في تهريب الأسلحة لمليشيات الحوثي.