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عدن - ياسمين التهامي - هام : إعلان قائمة المنتخب اليمني الأول لمواجهة السعودية واوزبكستان

استدعى الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة المدرب الوطني سامي نعاش، ستة لاعبين لأول مرة الى قائمة المنتخب التي تضم 30 لاعبا سيلتحقون بمعسكر خارجي بمدينه جدة استعدادا لمواجهة المنتخبين السعودي والاوزبكي في 26، و31 من مارس القادم ضمن مباريات التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم (2022) وكأس آسيا (2023). جديد اب برس : Advertisements وضمت القائمة ستة اسماء يتم استدعائهم لأول مرة بالإضافة إلى القائمة السابقة والتي شاركت مع الكابتن سامي نعاش في المباريات الماضية للتصفيات والمعسكرات الداخلية والخارجية. ويجري الاتحاد حاليا الترتيبات اللازمة من خلال تواصله مع نظيره السعودي لضمان إقامة المعسكر خلال الاسبوع القادم بجدة. ويأتي منتخبنا في المركز الرابع لترتيب المجموعة الرابعة للتصفيات المشتركة برصيد خمس نقاط من خمس جولات للمجموعة التي تضم المتصدر اوزبكستان بتسع نقاط من خمس جولات والسعودية ثاني الترتيب برصيد ثمان نقاط من اربع جولات وسنغافورة ثالث الترتيب بسبع نقاط والمنتخب الفلسطيني خامس الترتيب بأربع نقاط. وتضم القائمة كل من : 1- محمد إبراهيم عياش. 2- سالم عوض 3- سالم الهارش 4- محمد فتح امان 5- أحمد الصادق 6- مدير عبدربه 7- محمد فؤاد 8- محمد مهيوب 9- علاء نعمان 10- محمد بقشان 11- مفيد جمال 12- عصام الورافي 13- محمد المداري 14- عماد منصور 15- ناصر محمدوه 16- علي حفيظ 17- مناف سعيد 18- أحمد السروري 19- عبدالواسع المطري 20- عمر الداحي 21- احمد ماهر 22- محسن قراوي 23- أيمن الهاجري 24- سالم مطران 25- أسامة مصطفى 26- ابراهيم السريحي 27- عبدالمعين الجرشي 28- عمر منصور زيد 29- صالح احمد المرشدي 30- فيصل باهرمز

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