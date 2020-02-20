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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل:ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يباغت الرئيس هادي والجنرال الاحمر بهذا التعليق الناري على محاولة اغتيال وزير الدفاع اليمني “محمد المقدشي”

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