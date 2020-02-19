شكرا لقرائتكم خبر عن عااااجل : انباء عن اجتياح طارق صالح والقوات المشتركة ل مطار الحديدة الدولي !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/19 الساعة 08:43 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

كشفت مصادر محلية عن فرض قوات المقاومة الوطنية حراس الجمهورية سيطرتهم النارية على مطار الحديدة .

وقالت المصادر لموقع لمشهد اليمني ” مساء اليوم الأربعاء أن حراس الجمهورية قاموا باستهداف تحركات ومحاولات الحوثيين في استحداث مواقع جديدة وحفر أنفاق للتحصن لهم في خرق واضح من قبل المليشيا لاتفاق السويد .

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وأضافت المصادر أن عدم التزام الحوثيين بالعهود والاتفاقيات كما هي عادتهم المعروفة وهو ماجعل حراس الجمهورية باستهداف مواقع وتحصينات الحوثيين وخاصة بعد محاولتهم المستميته منذ يوم أمس في إستعادة بعض المواقع .

وأكدت المصادر عن تعزيز تحصينات قوات المقاومة الوطنية في منطقة كيلو 16 بعد تلقي حراس الجمهورية معلومات استخباراتية بتحركات العدو .

ووضح المصدر أن كتيبة المدفعية قصفت بعده قذائف تحركات للحوثيين في إحدى قرى مديرية حيس .

هذا ولقيت المليشيا الحوثية يوم أمس خسائر كبيرة في صفوف مقاتليها والذين يفتقدون لأبسط عمليات التدريب بعد قيام المليشيا بالزج بأبناء القبائل وخاصة الأطفال إلى الصفوف الأمامية بعد تعبئتهم والتلاعب على عقولهم .

