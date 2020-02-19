ضبط متهمين بعد ساعة من قتلهم مواطن في عمران

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عمران تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة عمران من متهمين بالقتل وذلك بعد ساعة من ارتكابهما الجريمة.

وقالت مصادر أمنية أن أمن السواد بمديرية سفيان بمحافظة عمران ضبطت المدعو (ز . ح . ص) وولده المدعو (خ . ز . ح . ص )، عقب قتلهم المجني عليه احسن حسين الصباري.

واشارت الى أن السلطات الأمنية احالت المتهمين الى الاحهزة القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

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