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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان..دولة عربية كبيرة تباغت الجميع وتوجه ضربة موجعة للسعودية والامارات وتعلن رسميا انها تؤيد الشرعية ولن تتردد في التدخل العسكري بكل قوة

2020/02/19 الساعة 12:33 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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