القوات المشتركة تُسقط "درون" حوثية مفخخة بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - القوات المشتركة تسقط درون حوثية مفخخة بالحديدة
الأربعاء 19 فبراير 2020
الخليج 365
أسقطت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، مساء الثلاثاء، طائرة مسيرة (درون) حوثية مفخخة في سماء مدينة الدريهمي جنوب مدينة الحديدة.
وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة إنه "تم إسقاط طائرة مفخخة تابعة لميليشيات الحوثي كانت تحلق في سماء المديرية، حيث قام الجنود باستهداف الطائرة وتمكنوا من إسقاطها بنجاح".
وكان تقرير خبراء الأمم المتحدة المكلف بمراقبة حظر السلاح المفروض على اليمن منذ 2015، ذكر أن ميليشيا الحوثي استحوذت في العام 2019 على أسلحة جديدة يتميز بعضها بخصائص مشابهة لتلك المُنتَجة في إيران.
وقال التقرير، الذي أُرسل إلى مجلس الأمن مؤخراً، إنه "بالإضافة إلى أنظمة الأسلحة المعروفة والتي كانت بحوزتهم حتى الآن، بات (الحوثيون) يستخدمون نوعاً جديداً من الطائرات بلا طيار من طراز دلتا ونموذجاً جديداً من صواريخ كروز البرية".
وكثفت ميليشيات الحوثي من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق، إنها "مجمعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن".
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