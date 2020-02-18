شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن اعلامي سعودي شهير يتهم مذيعة الجزيرة غادة عويس بممارسة ‘‘جهاد النكاح‘‘ والاخرى ترد عليه بالفاظ خادشة تفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - شنت الإعلامية غادة عويس هجوما شرسا على إعلامي سعودي شهير بعد اتهامه لها بممارسة ما يسمى جهاد النكاح.

واندلعت مشادة بين غادة عويس والإعلامي الرياضي السعودي عبدالله العمري ، الذي قال لها في تغريدة: من قبلت على نفسها يوما ما نكاح الجهاد مثلك ياغادة... أعتقد أن ثمنها سيكون بخس جدا .

لترد غادة ساخر: نكاح الجهاد؟ورحمة شرفك من أين تأتون بكل هذا الجهل؟اسمه جهاد النكاح وهو مصطلح اخترعه النظام السوري ليشوه سمعة المتظاهرات عام٢٠١١ويطلق عليهن شائعات جنسية.عندما تريد لعب دور ببغاء قلل من الغباء.لو قمت به يعني اني لا اخجل من المعايرة ولو لم اقم به فلماذا تكذب.بالحالتين غباؤك مدقع.

وعاد "العمري" ليرد قائلا: من الطبيعي أن تحفظي اسمه لأن الممارس لأي أمر لايمكن أن ينساه أبداً...!! لايعيبني أنني أجهل هذه المسميات لان عقد الزواج لدينا واحد ومتعارف عليه من الصغير والكبير وفق ضوابط شرعيه محدده.

وردت "غادة" على تغريدته قائلة: الممارس؟لو كنت مثلك لقلت امك هي من يمارس!لكني لست مثلك ولن أنزل الى مستواك!فحشاها المسكينة!نكاح الجهاد تعني باللغة العربية يا جاهل ويا منحط انك تودّ ان تنكح الجهاد!جاهل وبلا أدب ولا شك ان والدتك تشعر بالعار لمستواك اما اذا كان لديك ابنة فأنصحك أن تمنعها من متابعة تعليقاتك السافلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعلامي سعودي شهير يتهم مذيعة الجزيرة غادة عويس بممارسة ‘‘جهاد النكاح‘‘ والاخرى ترد عليه بالفاظ خادشة تفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.