شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن سما المصري تتجاوز الخطوط الحمراء .. بـ"صور فاضحة" وألفاظ بذيئة "اليلة رقص يعُمدة !! ..شاهد والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - صدمت الراقصة الاستعراضية المصرية سما المصري متابعي حسابها عبر انستغرام بنشرها صورا جديدة لها والتعليق عليها بجرأة ووقاحة لا تقل عن جراة الصور نفسها .

وظهرت سما المصري في احدى الصور وهي تمطتي جملا في رحلة صحراوية قامت بها مرتدية بنطالا ضيقا اثار استياء متابعيها ودفعهم لشن هجوم لاذع عليها .

كما ظهرت سما المصري في صورة ثانية مرتدية روب اخضر وعلّقت عليه بجرأة صدمت جمهورها حيث قالت : الليلة رقص وعربدة يا عُمدة " .

واضافت سما المصري انها ستنشر فيديو لتلك الليلة عبر قناتها في اليوتيوب ما دفع متابعيها للقول انها تروّج لقناتها بأبشع الطرق واكثرها اثارة للاستياء .





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