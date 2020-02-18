شكرا لقرائتكم خبر عن الاعلان عن وساطة اممية ل انهاء الحرب باليمن وتشكيل حكومة انتقالية تشمل جميع الأطراف!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/18 الساعة 08:33 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

طالب المبعوث الأممي الخاص باليمن "مارتن غريفيث" في إحاطته لمجلس الأمن الدولي بتشكيل حكومة تجمع اطراف القتال في اليمن وقال غريفيث "لقد حان الوقت لتشكيل حكومة انتقالية عبر عملية سياسية تشمل جميع الأطراف فلا حل عسكريا في اليمن". Advertisements واضاف المبعوث الأممي في إحاطته لمجلس الأمن الدولي "يمكن تحقيق السلام في اليمن عبر تنازلات أو تسوية سياسية بين الأطراف المتناحرة عبر وساطة الأمم المتحدة". وأكد : على أنه يجب إيجاد حكومة شاملة وعملية سياسية حقيقية في اليمن، لكون الأزمة لا يمكن أن تحل عسكريا وقد حان الوقت لتشكيل حكومة شاملة عبر عملية انتقالية. وأشاد غريفيث بالتزام أطراف النزاع في اليمن بشأن تبادل الأسرى. ويعقد مجلس الامن الدولي في الأثناء جلسة خاصة بشأن اليمن.



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