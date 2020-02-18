شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلان رسميا .."الدفاعات الجوية تتمكن من اسقاط طائرة جنوب الحديدة "!! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/18 الساعة 07:56 مساءاً (الخليج 365_متابعات)
أسقطت الدفاعات الجوية بالقوات اليمنية المشتركة، اليوم الثلاثاء، طائرة حوثية مسيرة فوق سماء مديرية "الدريهمي" جنوب محافظة الحديدة، وسط تصاعد خروقات ميليشيا الحوثي لاتفاق السويد.
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وقالت القوات المشتركة، في بيان، إن "طائرة حوثية مسيرة محملة بالمتفجرات كانت تحاول استهداف قرى سكنية بمديرية الدريهمي قبل أن يتم إسقاطها بنجاح" .
وأشار البيان إلى أن الميليشيا الحوثية كثفت من خروقاتها لاتفاق السويد، وشنت قصفاً بالدبابات على القرى السكنية بالدريهمي.
وتدور معارك متواصلة منذ فجر الیوم، في محیط مدینة الدریهمي مركز المدیریة، والقوات المشتركة تسیطر على أجزاء من المدینة ولاتزال التعزیزات والمعارك مستمرة.
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