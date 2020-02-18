شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يلتقي مديري مديرية ثمود السابق والجديد بمكتبه بالمكلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020

الخليج 365 - المكـلا

التقى محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بمكتبه صباح اليوم، مدير عام مديرية ثمود الجديد نائف ناصر محمد المنهالي ومدير المديرية السابق صالح عبدالله المنهالي.

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واكد محافظ حضرموت خلال اللقاء اهتمام السلطة المحلية بالمحافظة بمديريات الشريط الصحراوي لحضرموت، داعيا المدير الجديد إلى البدء من حيث انتهى المدير السابق ومواصلة العمل التنموي في كافة القطاعات الحيوية المرتبطة بحياة المواطن ومعيشته اليومية.

ووجهه المحافظ البحسني المدير العام الجديد بمتابعة المشاريع الخدمية والتنموية للعام الحالي 2020م مع الجهات المعنية بالمحافظة، والإستفادة من كافة الجهود التي تبذلها مختلف الجهات والشخصيات لخدمة المديرية وأبنائها.