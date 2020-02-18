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المطيري تكتب عن الإصلاح ومن يحاولون الإساءة للعلاقات السعودية الإماراتية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020

المطيري تكتب عن الإصلاح ومن يحاولون الإساءة للعلاقات السعودية الإماراتية

متابعات_الخليج 365

قال الكاتبة  والباحثة السياسية الخليجية نورا المطيري، إن أي شخص يحاول أن يعبث بالعلاقات بين السعودية والإمارات، خائن بامتياز.

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وأضافت المطيري، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "‏أي شخص، دون استثناء، ومن كان يكن، ومن أي طرف كان، يفكر، أو يحاول، أو ينشر، أو يعبث، بالعلاقة بين السعودية والإمارات، في موضوع اليمن تحديدا، هو خائن بإمتياز".

 

وتابعت: "ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا.. أي شخص سيرفض هذا الحديث هو من مجموعة: الحوثية، الإخوان، المتنفعون، قطر، تركيا، إيران".

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