عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الحوثيون ينهبون أكبر مخيم نازحين باليمن.. وتحذير من مجاعة

الثلاثاء 18 فبراير 2020

الخليج 365

فيما يعاني النازحون أوضاعاً إنسانية غاية في الصعوبة بالمخيمات البديلة في محافظة مأرب، شمال شرقي اليمن، أقدمت ميليشيا الحوثي الانقلابية، على نهب مخيم الخانق للنازحين في مديرية نهم، شرق صنعاء، وهو الأكبر في اليمن، بعد أن فر منه النازحون جراء المواجهات التي دارت في المناطق القريبة من المخيم.



في التفاصيل، قالت مصادر عاملة في مجال الإغاثة، الاثنين، إن الميليشيا نقلت الخيام والمواد الإيوائية التابعة للمخيم، على متن شاحنات إلى مناطق في بني حشيش والحتارش في صنعاء.

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يذكر أن الهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي على مخيمات النزوح بمأرب ونهم في محافظة صنعاء كانت قد أجبرت النازحين على مغادرة تلك المخيمات على النزوح مجدداً فراراً من نيران القصف المتعمد.

وأضافت مصادر عاملة في مجال الاغاثة أن الأحداث الأخيرة تسببت بنزوح أكثر من 3500 أسرة من مديرية مجزر بمأرب في حين نزحت 400 عائلة من مديرية نهم و1500 عائلة من مخيم الخانق في نهم.

كما أكدت مصادر محلية أن جميع النازحين من مديريتي نهم ومجزر استقروا بمخيم الزبره بمديرية مدغل في محافظة مأرب.