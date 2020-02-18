عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مناقشة تحضيرات تنظيم المهرجان الوطني للمسرح في المكلا

الثلاثاء 18 فبراير 2020

الخليج 365 - المكـلا

ناقش وزير الثقافة مروان دماج مع محافظ حضرموت فرج البحسني، اليوم بالمكلا، التحضيرات لإقامة المهرجان الوطني للمسرح في دورته الثانية بالمكلا.



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وتشارك في المهرجان 7 فرق مسرحية من عدد من المحافظات، ويستمر لأسبوعين، ويشهد تقديم الأعمال المسرحية التي تم اختيارها من لجنة الفرز مسبقاً.

وأوضح دماج أن الوزارة تنظر بإيجابية وثقة في قدرات وكفاءات الكوادر الحضرمية في انجاح وتميّز المهرجان انطلاقاً من التاريخ العريق لحضرموت في مجال المسرح الذي يمتدّ لأكثر من 80 عاماً.. مشيدا بدعم السلطة المحلية للقطاع الثقافي وانشاء المسرح الوطني بحضرموت بمواصفات حديثة.

فيما اكد المحافظ ترحيب حضرموت باحتضان المهرجان الوطني للمسرح في دورته الثانية، ودعم وتسهيل انجاحه، منوهاً باهتمام قيادة السلطة المحلية بالقطاع الثقافي ودعم تفعيل وتنشيط الواقع الثقافي من خلال إعادة تأهيل المسرح ودعم الفعاليات الثقافية وترميم المواقع الأثرية.