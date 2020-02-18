شكرا لمتابعة خبر عن المذيعة "منتهى الرمحي" تستفز مراسل قناة العربية محمد العرب وتقهره بهذه الطريقة المهينة ..شاهد كيف رد عليها ووصفها بهذا الوصف الجارح ومسح بكرامتها الارض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - المذيعة "منتهى الرمحي" تستفز مراسل قناة العربية محمد العرب وتقهره بهذه الطريقة المهينة ..شاهد كيف رد عليها ووصفها بهذا الوصف الجارح ومسح بكرامتها الارض

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كانت هذه تفاصيل خبر المذيعة "منتهى الرمحي" تستفز مراسل قناة العربية محمد العرب وتقهره بهذه الطريقة المهينة ..شاهد كيف رد عليها ووصفها بهذا الوصف الجارح ومسح بكرامتها الارض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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