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صنعاء - ياسمين الخيامي - هل تذكرون خلية التجسس الاماراتية التي قبضت عليها السلطات العمانية في عهد الراحل قابوس..شاهد السلطان هيثم بن طاهر كيف رد على الاماراتيين بشكل مباغت وصادم

2020/02/18 الساعة 12:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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