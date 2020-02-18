الحراك الجنوبي يحذر من الدور المشبوه للإمارات في حضرموت

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

حذر المجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب بمحافظة حضرموت من الدور الإماراتي المشبوه واستخدامه للمال لضرب النسيج الاجتماعي والقبلي في محافظة حضرموت.

وأعتبر المجلس في بيان صادر عن اجتماع موسع له، عمليات المداهمات للمنازل وانتهاك الحرمات من قبل مليشيات موالية لأبوظبي جريمة وانتهاكاً سافراً لكل أبناء الجنوب، معتبراً فتح الإمارات للسجون السرية لأبناء حضرموت والجنوب وشبابها وفي مقدمتهم عضو المكتب السياسي للحراك الثوري المناضل سالم عوض الربيزي والمناضل عبدالحميد الصبيحي، الذي أخفي قسرا في أحد أقبية سجون الإمارات الذي جعل وبغفلة من الزمن من مطار الريان الدولي معتقلاً سرياً للمناضلين وأغلق البحار والطرقات والموانئ والشواطئ والجزر جريمة لا تسقط بالتقادم.

ودعا المجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب بمحافظة حضرموت، كافة أحرار العالم والمنظمات الإنسانية الحقوقية بالضغط على تحالف العدوان وعلى رأسه الإمارات من أجل معرفة مصير المعتقلين والكشف عن أماكن اعتقالهم حيث حمّل مسؤولية حياتهم أبو ظبي وفي مقدمتهم سالم الربيزي وعبدالحميد الروسي الصبيحي.

وطالب المجلس الثوري أبناء حضرموت بمختلف قبائلهم وانتماءاتهم السياسية والاجتماعية بتحمل المسؤولية الوطنية، وعلى الجميع أن يدرك أن حضرموت هي ملك لكل أبنائها، كما جدد رفضه المطلق لتواجد أي قوة عسكرية من غير أبناء المحافظة التي تمتلك الكوادر الشابة التي تستطيع إدارة محافظته بل والعمل على إرساء الأمن العام والاجتماعي والنهوض بالتنمية وتوفير الخدمات في مختلف المجالات، وطالب بتمكين أبناء حضرموت من إدارة أبناء المحافظة لثروتها النفطية ومينائها النفطي المسيلة والضبة دون تدخل خارجي.

وأكد المجلس الثوري أن تحرير الجنوب واستعادة دولته هدف استراتيجي لم ولن يتم التفريط به أو تحريفه، مؤكداً أن الجنوب لكل أبنائه بمختلف انتماءاتهم ومشاربهم وأن الكلمة الفصل هي لشعب الجنوب وما يقرره.

كما أيد المجلس دعوة باعوم لتشكيل جبهة وطنية جنوبية عريضة تحتضن أبناء الجنوب التواقين للحرية.