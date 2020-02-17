التميمي يلتقي مدير أمن مديرية المكلا ويناقش مع المواطنين مشاكلهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020

الخليج 365 - المكـلا

التقى المدير العام لأمن وشرطة ساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي، صباح اليوم الإثنين، مدير أمن مديرية المكلا العقيد عيسى العمودي، وعدد من الضباط، بإدارة أمن المديرية، وذلك لمناقشة المشاكل والقضايا التي تواجه المواطنين.

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وفي ذات الوقت فقد التقى العميد التميمي، بعدد من المواطنين الذين استمع منهم إلى مشاكلهم وهمومهم، وذلك لحلها مع الجهات ذات الأختصاص.

الجدير بالذكر أن المدير العام لأمن وشرطة ساحل حضرموت، قد خصص في وقت سابق يوم الإثنين من كل أسبوع للقاء المواطنين.