القوات الحكومية بالجوف تستهدف المليشيات في مديريتي الغيل والمصلوب بعدة كمائن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020

الجوف - الخليج 365

استهدفت القوات الحكومية، فجر اليوم الإثنين، 17 شباط 2020، مجاميع المليشيات الانقلابية في جبهتي الغيل والمصلوب بعدد من الكمائن المحكمة.

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ونقل " المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري، قوله إن القوات الحكومية استطاعت استدراج عناصر المليشيات إلى مواقع الجبل ،و خيران ، ووادي قويحش ، وبيت السيد ، بجبهة الغيل وشنت ضدها هجوماً عنيفاً أنتهى بدحر تلك العناصر بعد تكبيدها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وفي ذات السياق أوضح المصدر، أن القوات الحكومية نفذت كميناً آخر أستهدف مجاميع المليشيات في مديرية المصلوب غربي المحافظة.

المصدر أكد أن قوات الجيش تمكنت من الأطباق على المجاميع الإنقلابية وقتلت عدد من عناصر فيما لاذ البقية بالفرار عقب محاولتهم التسلل إلى مواقع قوات الجيش في جبهات سداح والسلان والساقية الواقعة بين مديريتي الغيل والمصلوب.