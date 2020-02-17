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القبض على عدد من مطلقي النار في احد الاعراس في تريم حضرموت

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اليمن العربي - تريم 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020

القبض على عدد من مطلقي النار في احد الاعراس في تريم حضرموت

الخليج 365 - تريم

قبضت الاجهزة الامنية بمديرية تريم بوادي حضرموت على عدد من مطلقي النار في احد الاعراس الأحد بالمديرية واودعتهم السجن.

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واكد مركز الاعلام الامني بوادي حضرموت في منشور له انه وبتوجيهات من العميد مبارك العوبثاني مدير عام أمن الوادي والصحراء، قام أمن وشرطة مديرية تريم بضبط مطلقي النار مساء أمس الاحد في احد الاعراس بالمديرية واودعتهم السجن وإتخذت معهم الإجراءات القانونية بشأنهم.

 

ونوه أمن مديرية تريم المواطنيين بضبط المخالفين والخارجين عن القانون في الاعراس والمناسبات الذين يزعزعون الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمواطنين.

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