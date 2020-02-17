مصادر "لليمن العربي": قوات التحالف تفشل كمينا على طريق "شحن" بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020

الخليج 365 - المهرة

تعرض رتل من قوات التحالف العربي المسنوده بقوات المهام الخاصه بمحافظة المهرة، ظهر اليوم لكمين مسلح نصبه مجموعة من المتمردين المسلحين على الطريق المؤدي الى منفذ شحن.



وبحسب مصادر خاصة تابعها "الخليج 365" فإن قوات التحالف كانت في طريقها الى منفذ شحن، يرافقها عدد من ضباط وافراد المهام الخاصة، وذلك ضمن مهمة دورية معتادة للقيام بعملية التفتيش الروتيني اليومي على جهاز الاسكنر، الى جانب استقصاء طبيعة الوضع الأمني في المنفذ وغير ذلك من المهام.

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واشارت المصادر أن الكمين الذي نصب على الطريق الرئيسي قوبل بمواجهة عنيفة من قبل قوات التحالف وقوات المهام الخاصة، والذين تمكنوا من افشاله في الحال، كما قاموا بملاحقة الجناه الذين لاذوا بالفرار .. لافتا الى ان انه لم تنتج اية خسائر عن الكمين.

على ذات الصعيد أدان مصدر مسئول بالسلطة المحلية بمحافظة المهرة الكمين الغادر الذي استهدف قوات التحالف العربي .. معتبرا ذلك تجاوزا خطيرا وتعديا صارخا للنظام والقانون، ومحاولة يائسة من قبل الجماعات الخارجة عن النظام والقانون لإثارة الفوضى في المحافظة والاخلال بالأمن واقلاق السكينة العامة.

وحذر المصدر تلك الجماعات المتمردة والخارجة عن النظام والقانون من مواصلة اعمالها الاجرامية .. مؤكدا ان صبر السلطة المحلية بدأ ينفذ، وفي حال استمرت مثل هذه الممارسات الخطيرة فإنها ستضرب بيد من حديد.