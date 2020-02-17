العمودي والشعيبي يفتتحان مشروع حفر وتشغيل بئر مياه مدينة بروم غربي المكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020

الخليج 365 - بروم

إفتتح وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس محمد احمد العمودي والمدير العام لمديرية بروم ميفع ناصر علي الشعيبي، مشروع حفر وتشغيل بئر مياة مدينة بروم، بدعم وتمويل من مؤسسة صلة للتنمية بالمكلا وتنفيذ جمعية الأرياف بالمكلا وبتكلفة إجمالية بلغت 14 مليون ريال يمني.



واكد الوكيل العمودي خلال الافتتاح أهمية مثل هذه المشاريع الانسانية التي تلبي حاجة المواطنين، شاكرا جهود الجهات الداعمة والمنفذة للمشروع والسلطة المحلية بالمديرية، داعيا المؤسسات الخيرية والمنظمات الانسانية الى المشاركة الفاعله في المشاريع التي تلبي إحتياجات المواطنين بالمحافظة.

Advertisements

من جانبه عبر المدير العام للمديرية عن شكره وتقديره للجهات الداعمة والمتمثلة في مؤسسة صلة وجمعية الأرياف بالمكلا على دعمهم وجهودهم وتنفيذهم لمثل هذه المشاريع المهمة والتي تعود بالفائدة والنفع على المواطنين بدرجة أساسية.

كما أوضح مدير المشروع بجمعية أرياف المكلا الأستاذ سليمان حسن باقوز أن المشروع تضمن عدة مراحل أهمها إعداد الدراسات والزيارات الإستشارية مع الجهات ذات العلاقة والإختصاص وتسوية الموقع ومن ثم حفر البئر بعمق سبعين متر وبقطر 12 هنش مع تلبيس مواسير بلاستيك وفلتر طبيعي منتهيا بتجهيز غرفة الطبلون مع تركيب المضخة والتشغيل، مشيرا إلى أن السعة الإنتاجية للبئر تبلغ حوالي 25 متر مكعب وأن نوعية المياة بالمشروع جيدة.

حضر الإفتتاح كل من المهندس صلاح بابحير مدير عام هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرع حضرموت ومدير مكتب الصحة والسكان بالمديرية حسن العمودي ومدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمديرية سعيد بامطروح خالد بن شهاب مدير برامج تنمية المجتمع بمؤسسة صلة والأستاذ محمد احمد باراس مدير جمعية الأرياف بالمكلا والأستاذ رامي العكبري المدير التنفيذي لجمعية الارياف والأستاذ رشيد بامزاحم رئيس مشروع مياة بروم الأهلي وعدد من الشخصيات الاجتماعيه بمدينه بروم.