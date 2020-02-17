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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليس جواس ولا طارق عفاش..قائد عسكري شجاع يرعب الحوثيين بهجوم بري مباغت للقبض على عبد الملك الحوثي حيا او ميتا وطيران التحالف يسانده ويبدأ هجوم جوي

2020/02/17 الساعة 06:50 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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