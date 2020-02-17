الاتفاق على الإفراج عن الأسرى والمعتقلين تشمل 1420 شخصاً من جنسيات مختلفة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الاتفاق على الإفراج عن الأسرى والمعتقلين تشمل 1420 شخصا من جنسيات مختلفة

الإثنين 17 فبراير 2020

الخليج 365

قال وكيل وزارة حقوق الإنسان وعضو الفريق الحكومي في لجنة الأسرى والمختطفين والمخفيين قسريا ماجد فضائل، إن المرحلة الأولى من خطة الإفراج عن الأسرى والمعتقلين التي تم الاتفاق عليها في عمّان مع جماعة الحوثي ستشمل الإفراج عن ألف و 420 أسيرا ومعتقلا بينهم سعوديون وسودانيون وأحد الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن.



وأضاف ان هذه هي مرحلة أولى وصولًا إلى الإفراج الشامل والكامل عن كل الاسرى والمعتقلين.

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وأوضح فضائل أن الآلية الحالية تقضي بأنه بعد الاتفاق على أعداد المشمولين بالمرحلة الأولى، يتم تبادل قوائم بالأسماء وبعد التوافق عليها، ويتم التنسيق حول الأمور اللوجيستية لإتمام عملية التبادل مع مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن والصليب الأحمر الدولي، وبموجبها تتم تنفيذ عملية التبادل.

وتقدم بالشكر الجزيل وعظيم الامتنان للمملكة الأردنية الهاشمية على استضافتها الاجتماع الثالث للجنة تبادل الأسرى وتسهيل عمل اللجنة للوصول إلى الاتفاق المرحلي الذي يفضي إلى الوصول للإفراج عن الكل مقابل الكل.. مبشراً أهالي وذوي الأسرى والمختطفين باقتراب حدوث إنفراجة فعلية في ملف الأسرى والمختطفين، وأن تلك الانفراجة مرهونة بالتزام الحوثيين بالاتفاق وتنفيذه بدون أي مماطلة أو تسويف كما هي عادتهم دايما.

ولفت إلى أن هناك مراحل أخرى لاستكمال إطلاق سراح الأسرى والمختطفين وصولاً إلى الإفراج الشامل عن كافة الأسرى، وأن هناك اجتماع آخر بعد حوالي شهر للتنسيق بشأن إتمام المرحلة الثانية من عملية تبادل الأسرى والمختطفين على غرار المرحلة الأولى.