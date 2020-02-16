- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ضبط 768 كيلو حشيش بمأرب خلال يناير الماضي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020
الخليج 365 - متابعات
ضبطت قوات الأمن بمحافظة مأرب أكثر من 768 كيلو جرام من الحشيش المخدر خلال يناير الماضي كانت في طريقها الى مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية .
وقال قائد فرع قوات الامن الخاصة بالمحافظة العميد عبدالغني شعلان، إن الكمية تم ضبطها في النقاط التابعة لقواته في ثلاث عمليات تهريب وضبط على ذمتها سبعة متهمين تم احالة ملفاتهم الى النيابة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهم.
وأشار الى ان تزايد عمليات الضبط للمخدرات المهربة تؤكد اليقظة الامنية العالية لمنتسبي قوات الأمن الخاصة، واحترافيتهم في اداء مهامهم كما يكشف القدرات والخبرات العالية التي وصلوا اليها في مكافحة التهريب.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 768 كيلو حشيش بمأرب خلال يناير الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.