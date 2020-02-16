شكرا لبحثكم عن خبر وفاة شيخ يمني من مأرب في العاصمة المصرية القاهرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفي مساء امس السبت أحد شيوخ محافظة مأرب أثناء تلقيه العلاج في أحد مستشفيات جمهورية مصر العربية. وقال مراسل "يمن برس" ان الشيخ علي بن سعيد بن صالح بن معلي أحد شيوخ ووجهاء قبيلة آل راشد منيف إحدى قبائل عبيدة بمديرية الوادي بمحافظة مأرب شرق اليمن. وأوضح المراسل ان بن معيلي توفي أثناء تلقيه العلاج في احد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة. وأشار إلى ان بن معيلي غادر البلاد إلى جمهورية مصر العربية في رحلة علاجية إثر مرض عضال ألم به. وأكد المراسل انه سيتم نقل جثمان بن معيلي إلى اليمن وتشييعه في مسقط رأسه في منطقة وادي عبيده شرق مأرب.

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