خمس محطات خرجت عن الخدمة كلياً.. - عدن: انقطاع تام للتيار الكهربائي بسبب خلل فني بمنطقة "دار سعد"

انقطع التيار الكهربائي بشكل كامل اليوم السبت عن معظم مديريات محافظة عدن، (جنوبي اليمن) نتيجة خلل فني.



وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء محمد المسبحي "إن محطات توليد الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن (عددها 5) "خرجت عن الخدمة بالكامل، نتيجة خلل فني في خطوط نقل الطاقة بمنطقة دار سعد 1 بعدن".



وأضاف -في منشور بصفحته على "فيسبوك"- "أن المهندسين والفنيين في المؤسسة العامة للكهرباء بعدن، يعملون بشكل متواصل لإصلاح الخلل، وعودة المنظومة للعمل خلال الساعات القادمة".



وقدم المسبحي اعتذاره للمواطنين عن المضايقات الناتجة عن انقطاع التيار الكهربائي والخارجة عن ارادة المؤسسة، حسب قوله.



وتعاني عدن من انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، تبلغ ذروتها منتصف العام، تزامنًا مع اشتداد درجة حرارة الصيف، التي تتجاوز أحيانًا 40.