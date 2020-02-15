شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجـــل : القبض على أميرة قطرية تمارس الجنس الجماعي مع 7 رجال في لندن .. وصحيفة "الفايننشال تايمز" تنشر تفاصيل وصور واسم الاميرة ...شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداولت صحف ومواقع عربية خبرا منقول عن صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية ويروي فضيحة من العيار الثقيل طالت أميرة قطرية وجدتها الشرطة البريطانية متلبسة تمارس الجنس الجماعي مع 7 رجال في لندن.

وبحسب الصحيفة فقد اقتحمت الشرطة البريطانية شقة في لندن أثناء ملاحقتها مشبه به لتتفاجأ بأميرة قطرية تدعى سلوى وهي تمارس الجنس مع 3 شبان أوروبيين وينتظر عند الباب 4 آخرين من بينهم المشتبه به.

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واضافت الصحيفة انه عند التحقيق مع المشتبه به ، اعترف بأن الشيخة سلوى، وهي ابنة رجل مهم جداً في الدولة القطرية، اتفقت معه عبر وسيط على ان يحضر لها 6 رجال بمواصفات جسدية معيّنة ولديهم خبرة في الجنس الجماعي مقابل مبلغ كبير من المال.



واضاف المشتبه في اعترافاته ان الاميرة طلبت منه احضار 6 رجال الى الشقة على ان يبقى هو حاضراً الى حين مغادرتهم وذلك خوفا منها ان يقوم احدهم بإستخدام العنف معها كما حصل في زيارات سابقة.



بدورها، اعترفت الأميرة القطرية بما حدث واوضحت للشرطة ان هذه ليست دعارة مقابل المال انما على العكس فهي تدفع المال وهذا لا يخالف القوانين البريطانية. غير ان الشرطة شرحت لها انها خالفت القانون من خلال استخدامها لرجل لديه سجل اجرامي.

وبحسب ما نقلت المواقع عن "الفايننشال تايمز"، فقد أشارت مصادر للصحيفة الى ان هذه القضية لن تتطور وذلك بحسب حيازة الأميرة على جواز سفر ديبلوماسي، مضيفة ان الشرطة البريطانية أبلغت السفارة القطرية غير ان الأخيرة لم تهتم سوى للملمة الفضيحة. وقد أعلنت الصحيفة، بحسب المواقع، أنها تلقت عرضاً بـ50 مليون دولار أميركي مقابل عدم نشر الخبر الا انها رفضته ونشرت وقائع القضية.

هكذا جاء الخبر في المواقع الالكترونية، غير اننا قمنا بمطالعة موقع "الفايننشال تايمز" فلم نجد أي أثر لأي خبر عن أميرة قطرية مارست الجنس مع 7 رجال، ولا حتى أي خبر عن الأميرة سلوى.

وبالتالي فقد رجحت مواقع عدة أن يكون الخبر مفبرك. وعلى الارجح ان تكون مخابرات دولة معادية لقطر تقف خلف هذة الشائعة