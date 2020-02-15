شكرا لبحثكم عن خبر مقتل اليمني الشاب يحيى المنتصر في أمريكا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قتل مواطن يمني مغترب في الولايات المتحدة الأمريكية على أيدي عصابة مسلحة بعد أن هجمت على متجره في مدينة نيويورك .

وقالت مصادر إعلامية رصدها ” المشهد اليمني ” اليوم السبت أن المغترب اليمني الشاب يحيى المنتصر قتل بعد إصابته بعيارين ناريين في الرقبة .

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وأضافت “أن المنتصر البالغ من العمر 34 سنة تم نقله الى مستشفى لينكولن لكنه اعلن عن وفاته متأثر بإصابته وتعذر إنقاذه بعد ان هجمت عصابة مسلحة على متجره بمنطقة البرنكس بمدينة نيويورك الأمريكية .

وأكدت المصادر فرار القاتل الرئيسي والذي كان يغطي وجهة بسترة سوداء وان الشرطة تعمل على تتبع القاتل وما زال التحقيق جاري لتوضيح اسباب القتل ومعرفة الجاني .

الجدير ذكره أن حالات الإعتداء على اليمنيين وغيرهم تتم بكثرة في الولايات المتحدة الأمريكية وتتكرر بشكل مستمر حيث تعرض العشرات من اليمنيين للإصابات والقتل بدافع السرقة .