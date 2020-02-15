شكرا لقرائتكم خبر عن "اغتصبونا وباعوا لحمنا بالرخيص".. ضبط شبكة بيع القاصرات للأثرياء العرب بمصر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

جديد "الخليج 365"

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شفت تحقيقات النيابة العامة بمصر تفاصيل جديدة في واقعة تزويج القاصرات على يد محام ومحفظ قرآن وعاطلان عن مفاجأة فجرتها التحقيقات، على لسان إحدى الفتيات التى أكدت أن المتهمين طلبوا منها عدم الانجاب شرطاً لاستمرارها في العمل معهم، والتحصل على أموال عن طريق الزواج من الأثرياء العرب مقابل الحصول على مبالغ مالية تبدأ من 10 آلاف إلى 200 ألف جنيه في الزيجة الواحدة، والتي تستمر من يومين إلى أسبوع حسب رغبة وطلب الزبون.

وبحسب ما نقلت صحيفة (صدى البلد) المحلية، أكدت الفتاة أن المتهمين كانوا يكتبون عقود الزواج بتواريخ قديمة، حتى يتمكنوا من إعادة بيعهم مرة أخرى لثري عربى آخر وهروبا من شهور العدة، وأضافت إحدى الفتيات في المحاضر، أن المتهمين كانوا يعتدون جنسيا عليهن بالإضافة لمعاشرتهن جنسياً أكثر من مرة قبل تزويجهن للأثرياء العرب.

وتابعت الفتيات اللاتي ألقي القبض عليهن أن أفراد العصابة كانوا يقومون باستدراج الفتيات الهاربات من أسرهن، وفجرت إحداهن مفاجأة، حيث أكدت أنها تم تزويجها أكثر من مرة للأثرياء العرب، إلا أنها لم تتحصل على أي أموال من المتهمين، بل قاموا بالاعتداء عليها جنسيا.

وأكدت احدى الفتيات فى التحقيقات أن الزيجة لم تكن تتعدى الـ 48 ساعة أو الأسبوع على الأكثر ثم يعود الثري العربي بلده، وتعود الفتاة مرة أخرى بحثاً عن زبون جديد للتحصل على أموال.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن المتهمين تم الايقاع بهم في منطقة الشرقية واستدراجهم إلى منطقة العجوزة بالجيزة من خلال ورود معلومات للادارة العامة لمباحث الآداب عن وجود شبكة للاتجار بالبشر والفتيات القاصرات يتزعمها محفظ قرآن ومحام وعاطلين باستدراج الأثرياء العرب لتزويجهم بالفتيات القاصرات تحت ستار الزواج مقابل مبلغ 200 ألف جنيه للفتاة الواحدة.

تم وضع خطة محكمة لاستدراج المتهمين عن طريق تنكر أحد الضباط في هيئة ثرى عربي، وقام الضابط بالتواصل مع المتهمين المتواجدين بمحافظة الشرقية لاستدراجهم طالبا منهم احضار إحدى الفتيات للزواج منها، فأرسل المتهمين إليه صور الفتيات القاصرات عبر "الواتساب" وتم اختيار إحداهن والاتفاق على الزواج منها لمدة 48 ساعة مقابل 10 آلاف جنيه على أن تتم الزيجة في أحد كافيهات بمنطقة العجوزة .

وفي الميعاد المحدد، حضرت الفتاة القاصر التى تبلغ من العمر 13 عاما وبرفقتها محفظ قرآن ومحام وشخصان آخران، وبحوزتهم عقود زواج عرفية، وصورا لفتيات في أعمار 12 حتى 15 عاما وتم القبض عليهم.

وكشفت التحريات أن المتهمين يقومون بإيواء فتيات أخريات، وتم ضبط عدد كبير من الفتيات والتحفظ عليهن وبمناقشتهن اعترفن بقيام المتهمين باستغلالهن جنسيا فى الأعمال المنافية والاتجار بالبشر تحت ستار الزواج العرفي.

وكانت الإدارة العامة لمباحث الآداب كشفت عن شبكة خطيرة للاتجار بالبشر يقوم فيها محفظ قرآن ومحام ببيع الفتيات القاصرات للأثرياء العرب تحت ستار الزواج مقابل مبلغ 200 ألف جنيه للفتاة.

معلومات وردت للإدارة العامة لمباحث الآداب، أفادت بقيام عصابة بالاتجار في الفتيات القاصرات، وتزويجهن لأثرياء العرب مقابل 200 ألف جنيه للزيجة الواحدة حرر المحضر رقم 4494 لسنة 2020 العجوزة، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإيداع الفتيات احدى دور الرعاية.

