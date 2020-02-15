شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : صحفي يمني يزف بشرى سارة ويؤكد ان المالك الجديد لاتصالات "واي" سيطورها الى 4G..وهذا مصير "يمن وعدن نت ويمن موبايل" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل : صحفي يمني يزف بشرى سارة ويؤكد ان المالك الجديد لاتصالات "واي" سيطورها الى 4G..وهذا مصير "يمن وعدن نت ويمن موبايل" جديد اب برس : Advertisements style="box-sizing: border-box; font-family: textfont; font-size: 18px; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); -webkit-text-size-adjust: 100%; text-align: justify;"> قال الصحفي المعروف نبيل القعيطي ان السفير السعودي اشترى شركة الاتصالات اليمنية واي . style="box-sizing: border-box; font-family: textfont; font-size: 18px; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); -webkit-text-size-adjust: 100%; text-align: justify;"> وكتب القعيطي على صفحته بفيسبوك " السفير السعودي وعدد من النافذين اليمنين يشترون شركة (وأي) للاتصالات وسيتم تفعيلها وتطويرها الى إنترنت 4G " . واضاف " بالمقابل سيتم تعطيل كل الشركات الحكومية اليمنية منها يمن نت وعدن نت ويمن موبايل، وستكون المرحلة القادمة عملية تطفيش لكل عملاء الشركات الحكومية بالقطع وتضعيف المتواصل وتكون الشركة الرائدة والمفضلة الشركة التجارية (وآي) " .

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