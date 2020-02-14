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عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالفيديو ...زوج يلقي زوجته من السيارة ويدهسها في خميس مشيط بالسعودية
وثقت كاميرات المراقبة في إحدى شوارع محافظة خميس مشيط، واقعة مروعة لرجل أنزل امرأة من سيارته ثم عاد مرة أخرى وقام بدهسها والنظر إليها دون مساعدتها .
وكشف مصدر خاص لـ” صدى” أن قائد السيارة هو زوج المرأة التي قامت بالنزول من السيارة ويعاني من اعتلال نفسي، موضحًا أنه هذه الحادثة كانت منذ 5 أشهر.
جديد اب برس :
وظهر الرجل في الفيديو وهو يدهس زوجته وقام بإيقاف السيارة وإنزالها منها للتأكد من أنها فارقت الحياة.
وأوضح المصدر أن الزوجة أصيبت بكسور في جسدها جراء الواقعة، لافتًا إلى أنه لديها 5 أطفال، وتعمل مدرسة.
و استنكر متداولو المقطع هذه الحادثة التي تنم عن فعلته الشنيعه الداله علي تهورة وعدم إدركه للنتائج، مطالبين بمحاسبة الفاعل على وجه السرعة.
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