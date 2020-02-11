شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السحب الركامية تغطي المكلا لليوم الثاني على التوالي.. صور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020 الخليج 365 - أبوبكر محسن تغطي السحب الركامية مدينة المكلا عاصمة إقليم حضرموت، لليوم الثاني على التوالي.

وتأتي هذه الأجواء الغائمة بالتزامن مع توقعات الأرصاد، والمهتمين بشؤون الطقس في حضرموت. Advertisements وتشير النشرات الجوية الى احتمال هطول الأمطار مساء الثلاثاء.

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