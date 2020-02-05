شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انتقالي تريم يعزي عضو الهيئة التنفيذية بالمديرية عقيل بن حفيظ في وفاة جده والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تقدمت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بتريم بأحر التعازي وعظيم المواساة لعضو الهيئة التنفيذية للمجلس عقيل حسين محمد بن حفيظ، في وفاة جده محمد بن عقيل بن حفيظ بن الشيخ ابو بكر بن سالم الذي وافته المنية مساء الثلاثاء بمحافظة المهرة .



وابتهلت القيادة المحلية لانتقالي تريم الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمه وذويه الصبر والسلوان.. انا لله وانا إليه راجعون.

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