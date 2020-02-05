شاهد.. البحسني يطلع على الأجهزة والمعدات الجديدة بقطاع تلفزيون حضرموت الحكومي 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

اطلع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم على الأجهزة والمعدات الجديدة بقطاع تلفزيون حضرموت بمدينة المكلا، والترتيبات لإطلاق القناة هذا العام .



وتفقّد المحافظ خلال زيارته صباح اليوم لمبنى القناة، سير تجهيز استديوهات القناة ورفدها بالأجهزة الفنية الحديثة ، متعرفاً من رئيس قطاع تلفزيون حضرموت مجاهد بن علي الحاج ومديري الإدارات الى نوعية الأجهزة الحديثة والمتطورة التي زوّدت بها القناة والتي تشمل أجهزة البث والصوت والإضاءة والتواصل والتسجيل وكاميرات التصوير الحديثة ، بالإضافة الى أربع وحدات انتاج متكاملة بإمكانها البث المباشر في وقت واحد .

كما تعرّف المحافظ على غرفة التحكّم والكنترول بالقناة ومكاتب البرامج والأخبار والإدارات الفنية والمالية والمونتاج والعلاقات والتسويق والمكتبة التلفزيونية وقاعة الاجتماعات.

واستمع المحافظ الى سير الترتيبات لإطلاق قطاع تلفزيون حضرموت الحكومي، وتجهيزات البث التجريبي عبر القمر الصناعي "النايل سات" .

وأعرب المحافظ عن اعتزازه بهذا المنجز الكبير لحضرموت، مؤكداً أن قطاع تلفزيون حضرموت يعدّ أحد المشاريع الكبيرة التي تحققت لحضرموت في العصر الراهن .

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وأثنى المحافظ على جهود إدارة وطاقم القطاع الشاب في التحضير الجيّد لإطلاق تلفزيون حضرموت، مؤكداً ضرورة أن يواكب التطور الملحوظ في عالم الفضاء وأن يبرز معالم حضرموت ومنجزاتها، في سياق السياسة الإعلامية للدولة وللحكومة الشرعية.

وقال المحافظ إن حُلم إطلاق قطاع تلفزيون حضرموت قد اقترب وأصبح واقعاً تفخر به المحافظة، وأنه سيسهم في إبراز حضرموت ومحافظات الوطن للخارج، وسيستوعب الكفاءات الإعلامية من الشباب المؤهل والكفوء.

ورفع المحافظ البحسني، خالص العرفان لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، ولدولة رئيس الوزراء ونائبه، والحكومة لدعمهم لهذا المشروع الوطني الكبير، مؤكداً دعم ورعاية قيادة السلطة المحلية بالمحافظة لهذا المنجز ومتابعة تطورات انجازه بشكلٍ مستمر، وسيستمر هذا الإهتمام حتى إطلاق شارة قناة "حضرموت" في فضاء الإعلام المرئي .