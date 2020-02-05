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حضرموت على موعد مع موجة برد الأسبوع القادم

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اليمن العربي ـ متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020

حضرموت على موعد مع موجة برد الأسبوع القادم

الخليج 365 ـ متابعات

أوضحت جهات الطقس أن أجواء حضرموت ستتأثر بموجة برد تبدأ نهاية الأسبوع القادم.

 

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وتابعت أن هذه الموجه الباردة الجافة  ستتمدد لمناطق حضرموت مسببة انخفاض درجات الحرارة قد تكون متوسطة على المناطق الداخلية.

 

ولفتت إلى أن تلك الموجة ستنحسر بعد عدة أيام من بدايتها.

 

 

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