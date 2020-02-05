شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حضرموت على موعد مع موجة برد الأسبوع القادم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020 الخليج 365 ـ متابعات أوضحت جهات الطقس أن أجواء حضرموت ستتأثر بموجة برد تبدأ نهاية الأسبوع القادم.

Advertisements وتابعت أن هذه الموجه الباردة الجافة ستتمدد لمناطق حضرموت مسببة انخفاض درجات الحرارة قد تكون متوسطة على المناطق الداخلية. ولفتت إلى أن تلك الموجة ستنحسر بعد عدة أيام من بدايتها.

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