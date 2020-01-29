تدشين دورات مشروع العمر بكلية المجتمع بسيئون

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020 الخليج 365 - سيئون دشنت اليوم الاربعاء 29 يناير 2020م دورات مشروع العمر التي تستهدف اكثر من 400 طالب وطالبة من منتسبي كلية المجتمع سيئون.

Advertisements وفي حفل التدشين الذي حضره عبدالقادر باجبير عميد كلية التربية جامعة سيئون وخالد باصبيح منسق برامج مؤسسة انجاز اليمن بوادي حضرموت ، أكد عميد الكلية عبدالقادر حسين الكاف ان مثل هذه الدورات وايضا دورات مهارات من قوقل التي تشهدها كلية المجتمع سيئون وكليات جامعة سيئون جاءت بعد توقيع اتفاقيات مع مؤسسة انجاز اليمن. وتهدف الدورة لاكساب الطلاب المهارات اللازمة التي يتطلبها سوق العمل.

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