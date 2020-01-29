شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل : الحوثيين يستهدفون شركة " أرامكو" بالصواريخ الباليستية ..والسعودية تفجر مفاجأة في الرد !! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اكد مسئولون سعوديون في تصريحات لصحيفة " لوول ستريت جورنال" انه تم احباط كافة الضربات الصاروخية التي تعرضت لها منشأت حيوية داخل المملكة .
وردا على اعلان الحوثيين استهداف منشآت تابعة لشركة " أرامكو" قال المسئولون السعوديون انه تم اسقاط صواريخ اطلقها الحوثيون الاسبوع الماضي واستهدفت الشركة السعودية .
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