شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن : اخر ..مستجدات معركة نهم ..الآن احتدام معارك طاحنة في الميمنة والميسرة وتقدم للجيش الوطني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/29 الساعة 02:31 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

كشفت مصادر ميدانية، قبل قليل، عن احتدام الاشتباكات العنيفة بين قوات الجيش الوطني اليمني وبين مليشيات ‎الحوثي في كافة محاور جبهة نهم شرقي صنعاء.

وقالت المصادر ، بأن معارك عنيفة تدور في الأثناء في جبهة نهم من الميمنة صوب جبال صلب وقرود وصولا إلى أطراف مفرق الجوف.

وأضافت: "المعارك اتسعت رقعتها إلى الميسرة في جبال يام المحاذية لمديرية غيل الجوف التي هي الأخرى تشهد معارك عنيفة".

ومصدر عسكري يؤكد تقدم الجيش الوطني وفرار جماعي للمليشيات خاصة في محور الميسرة .