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صنعاء - ياسمين الخيامي - ”سلطان العرادة“ يثلج صدر الجميع بقرع طبول الحرب ويدق ساعة الصفر ويعلن جاهزية مأرب للزحف نحو صنعاء لانهاء التمرد الحوثي حتى دون مساعدة التحالف

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