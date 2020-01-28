بالصور.. محافظ تعز يناقش الاحتياجات لمديريات المعافر والمواسط وسامع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020

تعز - الخليج 365

ناقش محافظ محافظة تعز نبيل شمسان صباح اليوم الثلاثاء، الاحتياجات الخدمية والتنموية بمديريات المعافر والمواسط وسامع، بحضور وكيل المحافظة الاستاذ محمد عبدالعزيز الصنوي، ومدير عام مديرية المعافر عادل المشمر ومدير عام مديرية المواسط أمين شرف القدسي ومدير عام مديرية سامع احمد هزاع الصنوي.



واستمع المحافظ خلال اجتماعه بمدراء عموم تلك المديريات الى شرح تفصيلي لمجمل الاحتياجات الخدمية والتنموية والانسانية التي تحتاجها تلك المديريات خصوصا في ظل الظروف الراهنة واستمرار الحرب التي تشنها المليشيا الحوثية على المحافظة.

كما ناقش الاجتماع الصعوبات ومستوى اداء العمل والانجاز لتلك المديريات التي حققتها خلال العام المنصرم 2019، والاشكالات والصعوبات التي التي اثرت على سير الأداء خلال الفترة الماضية والمقترحات والتوصيات لمعالجة تلك الاشكالات خلال الفترة القادمة من اجل إنجاح الاعمال والمهام الموكلة بالشكل المطلوب.

وأكد المحافظ على اهتمامه بتلك المديريات ودعم عدد من القطاعات والمشاريع الهامة فيها كالصحة والتعليم والمياه وغيرها من الخدمات التي تلامس حياة المواطنين ومعيشتهم، ومعالجة القضايا والاشكالات التي يعانون منها ، موجها بإعداد خطة شاملة لتلك الاحتياجات والرفع بها للسلطة المحلية.

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وحث المحافظ مدراء عموم تلك المديريات الى بذل مزيد من الجهود للارتقاء بمستوى الأداء، والعمل وفقا لقانون السلطة المحلية وبموجب الصلاحيات المحددة قانونا وتحمل مسؤلياتهم في تنفيذ المهام والواجبات الموكلة اليهم وتلبية احتياجات المواطنين وحل قضاياهم والتخفيف من معاناتهم والرفع بأي صعوبات او اشكالات تعيق سير اداء العمل وتنفيذ المهام، لمعالجتها واتخاذ اللازم.

عقب ذلك قام المحافظ بزيارة تفقدية لمستشفى النشمة الريفي واطلع على سير العمل في المستشفى ومستوى الرعاية الصحية والخدمات الطبية التي يقدمها للمرضى والمصابين، ووجه بتوفير احتياجات ومستلزمات غرفة العناية المركزة في المستشفى وسرعة إعداد الدراسات اللازمة لاستكمال بناء الدور الثاني على نفقة السلطة المحلية.