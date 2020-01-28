شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن : قائد عسكري يفجر مفاجأة ويكشف عن الأسباب التي تقف خلف قرار رئيس الجمهورية بإقالة قائد المنطقة العسكرية السابعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/28 الساعة 05:00 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

كشفت مصادر عسكرية في الجيش الوطني عن الأسباب التي تقف خلف قرار رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير عبدربه منصور هادي بإقالة قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن محسن الخبي من منصبة .

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وقالت المصادر بأن اللواء الركن محسن الخبي أظهر غضبه الشديد لدى مجموعة من ضباط المنطقة جراء الهزائم الكبيرة التي تعرض لها الجيش الوطني في جبهات نهم وتساقط المواقع العسكرية بيد مقاتلي جماعة الحوثي .

ورفض اللواء الخبي تحميل المقاتلين المتواجدين في جبهات القتال مسؤولية أي هزيمة معتبرا أن من يحملهم ذلك عليه أن يتواجد بين صفوف المقاتلين في الخطوط الأمامية لنشاهد شجاعته .

وقال، على الرئاسة أن تدرك ذلك وليحضر نائب الرئيس على محسن ويكون معنا في المتارس الأمامية ولا داعي للاستخفاف بما يقدمه الأبطال من تضحيات .

وقالت المصادر بأن قائد المنطقة العسكرية السابعة اتهم نائب الرئيس خلال الاجتماع الذي ترأسه الأحمر لمناقشة متسجدات الاوضاع العسكرية في عدد من الجبهات مع قيادات الجيش الوطني وممثلي وزارة الدفاع، بإهمال التحالف والشرعية للجيش الوطني، والتسبب بالهزائم التي تعرض لها في مختلف الجبهات وهو ذات الأمر الذي اغضب الفريق الأحمر وأصدر توجيهات بإيقاف الخبي عن عمله وإحالته للتحقيق قبل أن يصدر قرار سريع بتعيين اللواء الركن أحمد حسان جبران قائدا للمنطقة العسكرية السابعة خلفا للواء الخبي .

