شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصورة ..السلطات السعودية تعثر على مفاجأة صادمة في مكة المكرمة والذهول يصيب ابناء الممكلة والمقمين في المملكة ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/28 الساعة 05:16 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

مفاجأة صادمة عثرت عليه الشرطة السعودية في مكة المكرمة فيما اصاب الذهول كل من شاهد الصور من ابناء الممكلة والمقيمين .

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وأعلنت شرطة منطقة مكة المكرّمة، القبض على مُقيمين اثنين بحوزتهما 2498 بطاقة مزوّرة لهوية مقيم .

وتفصيلاً، صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مُقيمين اثنين أحدهما من الجنسية الهندية, والآخر من الجنسية الصومالية, وذلك بعد توافر الدلائل على تورطهما في جرائم تزوير هوية مقيم، مستخدمين معملاً لهذا الغرض.

وأفاد الغامدي؛ بأنه ضُبط بحوزتهما عدد 2498 بطاقة مزوّرة لهوية مقيم، ومواد معدة لتزوير بطاقات صحية، ورخص قيادة، إضافة إلى أجهزة يتم استخدامها في جرائمهما، وتم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

