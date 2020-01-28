شكرا لبحثكم عن خبر افشال اكبر مخطط حوثي لاسقاط مارب من الداخل والقبض على 300 مقاتل من المليشيا .. تفاصيل وصورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وكتب الاعلامي ابراهيم الذيفاني ان اللواء الأول أمن طرق يلقي القبض على اكثر من 300 شخص مع 30 سياره قاموا بالتجمع في احدى الصحاري بالقرب من منطقة صافر.

واشار الى انهم كانوا بانتظار وصول الدعم والاسلحه بحسب قولهم ( من بعض الشخصيات الرفيعه ) وكانوا على وشك تنفيذ مخطط قطع طريق مأرب العبر وإطباق الحصار على المدينه.

يذكر أن مليشيات الحوثي الانقلابية تسيطر على الجهة الغربية لمدينة مأرب.