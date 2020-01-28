شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن إعلامية شهيرة تتسلل إلى غرفة نوم الفنانة غادة عبدالرزاق وتصورها وهي في أوضاع حميمية مع ممثل مشهور ..شاهد الفيديو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالعظيم - اقتحمت الإعلامية المصرية بوسي شلبي، فجأة مكان تصوير فيلم “حفلة 9” للممثلة غادة عبدالرازق قبل احتضان الأخيرة للممثل كمال أبو رية .
واصطحبت، المتابعين عبر صفحتها الخاصة على “إنستجرام”، في زيارة لكواليس تصوير الممثلة المصرية غادة عبد الرازق لفيلمها الجديد.
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• إعلامية شهيرة تتسلل إلى غرفة نوم الفنانة غادة عبدالرزاق وتصورها وهي في أوضاع حميمية مع ممثل مشهور ..شاهد الفيديو
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وظهرت الإعلامية، في الفيديو بينما تدخل إلى غرفة نوم تتواجد فيها عبد الرازق برفقة الممثل كمال أبو رية.
ومازحته بالقول:” قفشت كمال أبو رية في أوضة نوم غادة عبد الرازق يا جماعة”.
on Jan 25, 2020 at 9:25am PST
كانت هذه تفاصيل خبر إعلامية شهيرة تتسلل إلى غرفة نوم الفنانة غادة عبدالرزاق وتصورها وهي في أوضاع حميمية مع ممثل مشهور ..شاهد الفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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