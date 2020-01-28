شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن إعلامية شهيرة تتسلل إلى غرفة نوم الفنانة غادة عبدالرزاق وتصورها وهي في أوضاع حميمية مع ممثل مشهور ..شاهد الفيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اقتحمت الإعلامية المصرية بوسي شلبي، فجأة مكان تصوير فيلم “حفلة 9” للممثلة غادة عبدالرازق قبل احتضان الأخيرة للممثل كمال أبو رية .

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كانت هذه تفاصيل خبر إعلامية شهيرة تتسلل إلى غرفة نوم الفنانة غادة عبدالرزاق وتصورها وهي في أوضاع حميمية مع ممثل مشهور ..شاهد الفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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