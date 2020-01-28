 وداعاً لكل المنشطات الجنسية .. ملعقة واحدة يومياً من هذة الوصفة البسيطة تجعلك فحلاً كألثور حتى لو تجاوز عمرك التسعين عام ..شاهد

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - إن فوائد العسل للجماع لا تعد ولا تحصى، فالعسل غذاء شهير، ينتجه النحل ويخرج من بطونه بعد أن يصنعه من رحيق الأزهار والنباتات، والعسل من الأطعمة التي أشار إليها القرآن الكريم، بأن فيه الغذاء والشفاء، ويتمتع بتركيبةٍ غذائيةٍ فريدةٍ من نوعها، تعتبر معجزةً في حدّ ذاتها.

ويمتاز العسل بحلاوته الشديدة، وطعمه اللذيذ، وهو من الأطعمة التي لا يصيبها التلف مهما طال عليها الأمد، كما يوجد منه أنواعٌ عدة، تبعاً لنوع الرحيق الذي صنعه النحل منه.

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فوائد العسل للجماع فوائد العسل لا تعد ولا تحصى، وهي شاملة لجميع المشاكل، ومن الفوائد التي يقدمها هو فائدته للعلاقة الزوجية "الجماع"، وتتركز هذه الفوائد كما يلي: يزيد قوة انتصاب القضيب عند الرجل أثناء العملية الجنسية.

يمنح الطاقة والقدرة أثناء الجماع، وذلك لاحتوائه على الفيتامينات المهمة للجسم، والتي تمنحه النشاط والطاقة والحيوية مثل فيتامين ب المركب. يحتوي على مواد منشطة طيعياً للخصوبة، وتسمى بفيتامينات الخصوبة.

ينشط الدورة الدموية المهمة جداص أثناء الجماع. يحمي من الأمراض الجنسية التي تؤثر على الجماع، وذلك لاحتوائه على مضادات حيوية طبيعية. يحفز إنتاج الهرمون الجنسي "هرمون التيستوستيرون" للرجال. يحتوي على عنصر البورون، الذي يرفع من كفاءة اليسترثين عند المرأة. يحفز انتشار أكسيد النيتريك، الذي نتشر في تيار الدم عند حدوث إثارة جنسية. يزيد الشهوة والنشوة الجنسية