شكرا لمتابعة خبر عن جريمة مروعة هزت السموات والارض في قلب العاصمة صنعاء ارعبت الحوثيين وهذا ما فعله محمد الحوثي بشأن القتلة والمجرمين الذين ارتكبو تلك الجريمة المروعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - جريمة مروعة هزت السموات والارض في قلب العاصمة صنعاء ارعبت الحوثيين وهذا ما فعله محمد الحوثي بشأن القتلة والمجرمين الذين ارتكبو تلك الجريمة المروعة

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